Narin'in katil zanlısı Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkmıştı… AKP’li Ensarioğlu’ndan ilk açıklama geldi!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 18:34

Güncelleme: 18.09.2024 - 18:34

Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen Narin Güran'ın katil zanlılarından Salim Güran ve AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun bir arada olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı.

Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre, AKP’li milletvekili Galip Ensarioğlu söz konusu fotoğrafa ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Adam valiyi, kaymakamı herkesi ziyaret etmiş. O gün başka muhtarlarla birlikte geldiler. Beni de ziyaret ettiler. Hatırlamıyorum bile o ziyareti. Evet dostlarımız dedim. 20 yıl önce ölen dede benim dostumdur. Bu aile on binlerce kişinin dostudur. Sosyal medyada büyük ahlaksızlık yapılıyor. Yurt dışı kaynaklı hesaplardan ve çeşitli örgüt hesaplarından yapılan manipülasyonlarla bu iş bu hale geldi. Ben devlet ne biliyorsa onu söyledim. Soruşturmada bilinmeyen ama benim bildiğim bir şey yok ki.

“SANKİ BEN ÖLDÜRMÜŞÜM GİBİ KONUŞULUYOR”

Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor. Tekirdağ’da 2 yaşında bir kız çocuğu istismara uğrayıp öldürüldü, vicdan sahiplerinden çıt çıkmadı. AK Parti’ye vurulamadığı için mi tepki gösterilmedi o kızcağızın ölümüne?

Bu alçaklar 7 bin çocuğu hendeklere gömdü. 12-13 yaşındaki Kürt kızlarının eline silah verip dağa çıkardı. Bunlar mı bana ahlak dersi verecek."