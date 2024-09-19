Ali Yerlikaya’nın Diyarbakır’daki basın toplantısı iptal edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Diyarbakır Valiliği’nde yapılması planlanan basın toplantısı iptal edildi.

Ali Yerlikaya’nın Diyarbakır’daki basın toplantısı iptal edildi
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ANKA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 18:17

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün saat 13.00’da Diyarbakır Valiliği’nde basın toplantısı yapacağı bildirilmişti. 

Toplantının iptal edilmesine yönelik valilikten yapılan duyuruda, ''İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın 13.00’te gerçekleştirmesi planlanan basın açıklaması, gün içerisindeki programlarının öngörülenden uzun sürmesi nedeniyle iptal edilmiştir” denildi.

Ali Yerlikaya'nın 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Diyarbakır’daki gazi ve yakınları onuruna verilecek akşam yemeği programı da basına kapalı gerçekleşeceği öğrenildi.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #diyarbakır #basın toplantısı

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