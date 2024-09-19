Ali Yerlikaya’nın Diyarbakır’daki basın toplantısı iptal edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Diyarbakır Valiliği’nde yapılması planlanan basın toplantısı iptal edildi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün saat 13.00’da Diyarbakır Valiliği’nde basın toplantısı yapacağı bildirilmişti.
Toplantının iptal edilmesine yönelik valilikten yapılan duyuruda, ''İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın 13.00’te gerçekleştirmesi planlanan basın açıklaması, gün içerisindeki programlarının öngörülenden uzun sürmesi nedeniyle iptal edilmiştir” denildi.
Ali Yerlikaya'nın 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Diyarbakır’daki gazi ve yakınları onuruna verilecek akşam yemeği programı da basına kapalı gerçekleşeceği öğrenildi.
Etiketler: #Ali Yerlikaya #diyarbakır #basın toplantısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Salim Güran ‘siz karışmayın ben hallederim’ dedi mi?
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sert eleştiriler!
- CHP'li belediye başkanına siyasi yasak
- 16 ilin valisi değişti!
- Para karşılığı diploma
- Powell'dan 'enflasyon' açıklaması
- Savcılık imamı haklı buldu
- Çocuk çığlıklarını nasıl boğuyorlar
- Kadın öldü, damat ağır yaralı
- Bankalar faiz indirimine başladı