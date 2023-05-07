Ali Yeşildağ kimdir, nereli, kaç yaşında? Ali Yeşildağ kimin kardeşidir?

Ali Yeşildağ, Youtube'ta FETÖ firarisi Cevheri Güven'in kanalında video yayınlamasıyla ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmalarında sık sık yer vermesiyle gündeme gelen Ali Yeşildağ'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ali Yeşildağ kimdir, nereli, kaç yaşında? Ali Yeşildağ kimin kardeşidir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 13:15
Ali Yeşildağ kimdir, nereli, kaç yaşında? Ali Yeşildağ kimin kardeşidir?
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Ali Yeşildağ, YouTube üzerinden yayınladığı video ile gündeme geldi. Peki, Ali Yeşildağ kimdir, nereli, kaç yaşında? Ali Yeşildağ kimin kardeşidir? İşte, Ali Yeşildağ hakkında merak edilenler...

ALİ YEŞİLDAĞ KİMDİR?

Ali Yeşildağ 1961 yılında Rize'de doğdu. Yeşildağ'ın 1990 yılından itibaren halı saha işletmeciliği, gıda ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri vardır.

Ali Yeşildağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevi yıllarındaki koruması Türk Medya Grubu patronu Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ'ın kardeşidir.

Ali Yeşildağ'ın abisi Hasan Yeşildağ ise Star, Akşam ve Güneş gazeteleri ve 24 ile 360 televizyonlarının sahibidir.

Yeşildağ, bir dönem Kasımpaşa ve Rize Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. 


Ali Yeşildağ Zeki yeşildağ Recep Tayyip Erdoğan kimdir?

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