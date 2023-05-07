Bela Arayan Adam filmi konusu nedir? Bela Arayan Adam filmi oyuncuları kimdir?
Bela Arayan Adam (Joe Kidd) filmi TRT2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmseverler, Bela Arayan Adam (Joe Kidd) filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Bela Arayan Adam filmi konusu nedir? Bela Arayan Adam filmi oyuncuları kimdir?
Bela Arayan Adam (Joe Kidd), 1972 yılında çekilen John Sturges'ın yönetmenliğini yaptığı ve Clint Eastwood, Robert Duvall'ın başrolde oynadığı oynadığı ABD yapımı western türündeki sinema filmidir. Peki, Bela Arayan Adam filmi konusu nedir? Bela Arayan Adam filmi oyuncuları kimdir? İşte aytrıntılar...
BELA ARAYAN ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Frank Harlan adında zengin bir toprak sahibi tarafından kiralanmış eski bir kelle avcısı toprak reformu için mücadele eden Meksikalı devrimci lider Luis Chama'nın izini sürmek için yaşadığı olayları anlatmaktadır.
BELA ARAYAN ADAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Clint Eastwood - Joe Kidd
Robert Duvall - Frank Harlan
John Saxon - Luis Chama
Don Stroud - Lamarr Simms
Stella Garcia - Helen Sanchez
James Wainwright - Olin Mingo
Paul Koslo - Roy Gannon
Gregory Walcott - Sinaloa Eyaleti Şerifi Bob Mitchell
Dick Van Patten - Otel müdürü
Lynne Marta - Elma
John Carter - Hakim
Pepe Hern - Rahip
Joaquín Martínez - Manolo
Ron Soble - Ramon
Pepe Callahan - Naco
Clint Ritchie - Şerif yardımcısı Calvin
BELA ARAYAN ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bela Arayan Adam (Joe Kidd) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6,4 olarak belirlenmiştir.
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