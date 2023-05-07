Yayınlanma: 07.05.2023 - 12:36

Güncelleme: 07.05.2023 - 12:36

Bela Arayan Adam (Joe Kidd), 1972 yılında çekilen John Sturges'ın yönetmenliğini yaptığı ve Clint Eastwood, Robert Duvall'ın başrolde oynadığı oynadığı ABD yapımı western türündeki sinema filmidir. Peki, Bela Arayan Adam filmi konusu nedir? Bela Arayan Adam filmi oyuncuları kimdir? İşte aytrıntılar...

BELA ARAYAN ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Frank Harlan adında zengin bir toprak sahibi tarafından kiralanmış eski bir kelle avcısı toprak reformu için mücadele eden Meksikalı devrimci lider Luis Chama'nın izini sürmek için yaşadığı olayları anlatmaktadır.

BELA ARAYAN ADAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Clint Eastwood - Joe Kidd

Robert Duvall - Frank Harlan

John Saxon - Luis Chama

Don Stroud - Lamarr Simms

Stella Garcia - Helen Sanchez

James Wainwright - Olin Mingo

Paul Koslo - Roy Gannon

Gregory Walcott - Sinaloa Eyaleti Şerifi Bob Mitchell

Dick Van Patten - Otel müdürü

Lynne Marta - Elma

John Carter - Hakim

Pepe Hern - Rahip

Joaquín Martínez - Manolo

Ron Soble - Ramon

Pepe Callahan - Naco

Clint Ritchie - Şerif yardımcısı Calvin

BELA ARAYAN ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bela Arayan Adam (Joe Kidd) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6,4 olarak belirlenmiştir.