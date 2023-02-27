Aliağa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 16:17

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 16:26

İzmir'in Aliağa ilçesinde atık geri kazanım tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Aliağa Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 1247 Sokak'taki özel bir atık geri kazanım tesisinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için müdahaleye başladı.