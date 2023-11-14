Aliağa'da özel endüstri bölgesi ilanı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir alan Ege Çelik Endüstrisi Sanayi ve Ticaret AŞ Aliağa Özel Endüstri Bölgesi olarak belirlendi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.11.2023 - 13:09
Aliağa'da özel endüstri bölgesi ilanı
Abone Ol google-news

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Endüstri Bölgeleri Kanunu gereği, İzmir'in Aliağa ilçesinde belirlenen alanın "Ege Çelik Endüstrisi Sanayi ve Ticaret AŞ Aliağa Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesine karar verildi.


Aliağa Endüstri Bölgeleri Kanunu

En Çok Okunan Haberler