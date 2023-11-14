Aliağa'da özel endüstri bölgesi ilanı

Yayınlanma: 14.11.2023 - 13:09

Güncelleme: 14.11.2023 - 13:09

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Endüstri Bölgeleri Kanunu gereği, İzmir'in Aliağa ilçesinde belirlenen alanın "Ege Çelik Endüstrisi Sanayi ve Ticaret AŞ Aliağa Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesine karar verildi.