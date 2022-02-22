Aliağa'daki gemi söküm işçileri eylemlerini bitirme kararı aldı

22 Şubat 2022 Salı, 17:36

İzmir'in Aliağa ilçesinde düşük ücret ve ağır çalışma koşullarının iyileştirilmesi için iş bırakma eylemi yapan gemi söküm işçileri, eylemlerinin ikinci haftasında işe dönüş kararı aldı. Ege İşçi Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İnsanca bir yaşam ve çalışma koşulları için başlayan Aliağa Gemi Söküm işçilerinin direnişi bugün, direniş alanında alınan ortak karar doğrultusunda iradi olarak bitirildi. Gemi söküm işçilerinin günleri bulan haklı ve meşru direnişi ortaya konulan somut talepler konusunda istenileni tam olarak elde edilemese de, süreç başta Gemi Söküm işçisi olmak üzere işçi sınıfı mücadelesine çok şey kazandırdı." denildi.

Açıklamada, "Gemi Söküm direnişi ilk günden itibaren firma bazlı ücret zamlarını, talep ettikleri üzerinden olmasa da kazanmış, 22 firmanın işçileri olarak birliğin bozulmaması adına direnişi devam ettirme kararı alınmıştı. Somut taleplerin kazanımı açısından istenildiği gibi bir başarı yakalayamayan bir direnişin bitiminde, yıllardır tersanede çalışan deneyimli bir işçinin, ''Bahar ateşini harlayacağız! Herkes hazır olsun, yeni başlıyoruz!'' sözleri Gemi Söküm işçisinin bugünü değil belki ama geleceği kazanmak için artık daha güçlü olduğunu vurgulu bir biçimde ifade ediyor. Gemi Söküm işçisi ilk savaşını sınırlı kazanımlarla noktaladı ancak artık istediğini almak için daha güçlü geleceğinden kimsenin kuşkusu olmasın." denildi.