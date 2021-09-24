Aliağa’daki tehlike katlanarak artacak

24 Eylül 2021 Cuma, 07:41

Foça ilçesinin Ilıpınar mevkiinde kurulmak istenen yeni cüruf depolama sahasına ilişkin açılan iptal davasında geçen hafta bilirkişi incelemesi yapılırken tesise karşı çevre mücadelesi yürüten yöre halkı bu kez bir başka firmanın projesi ile karşılaştı. Aynı bölgenin hemen yakınında İzmir’in yanı sıra Manisa, Aydın, Denizli, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa dahil olmak üzere toplamda 7 ayrı kentin tehlikeli atıklarını depolayacak yeni bir tesis kurulması için ÇED süreci başladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yaptığı duyuruya göre Aliağa’nın Şehitkemal Mahallesi’nde 620 bin metrekarelik alana Batı Ege ve Güney Marmara endüstriyel bertaraf tesisi yapılacak.

1961 yılında ağır sanayi bölgesi ilan edilen Aliağa ilçesinde son 10 yılda 69 ayrı büyük sanayi tesisine ÇED onayı verildi. İzinlerin büyük bölümünü söz konusu geri kazanım ve bertaraf tesisleri teşkil ederken 26 yıl ömür biçilen tesiste 3 milyon 138 bin metreküp ağır sanayi atığı depolanması planlanıyor.

ÇED başvuru dosyasına göre demir çelik sanayisinden çıkan cüruf atıkları depolanarak bertaraf edilecek. Projeye geçen aylarda yapılan mahalli çevre kurulu toplantılarında Tarım İl Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi resmi kurumlardan itirazlar gelmişti.

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Dönem Sözcüsü ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa, “Kısa süre önce hemen aynı alanın yakınında Foça Ilıpınar’da kurulacak tesis için açılan iptal davasında bilirkişi incelemesi yapıldı. Yargı süreci devam ederken şimdi de bu tesis için yeni bir ÇED süreci başlatıldı. Kurulacak tesiste tehlikeli atık depolanacak ve ciddi miktarda toksitle kimyasal madde işlenecek. İlçe artık tükenmiş durumda. Sadece cüruf depolama alanı değil, buradaki sanayi tesisleri bölgenin kaldırabileceği kapasiteyi çoktan aştı. Bölgenin turizm faaliyetleri, su kaynakları, tarımı, hayvancılığı, yaşam kalitesi, doğası, çevresi, tarihi artık ciddi bir tehdit ve tehlike altında” diye konuştu.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Helil İnay Kınay ise şunları söyledi: “Aliağa’da tehlikeli atıkların depolanacağı bu alanlar yörenin ana su kaynaklarını barındıran baraj havzası içerisinde kalıyor. Bölgede tarım arazileri olduğundan ötürü Tarım İl Müdürlüğü de buna karşı çıktı. Büyükşehir belediyesi, bölgeye başka bir ilden atık gelmemesi ve sadece bu bölgedeki sanayi atıklarının toplanabilmesi için bir tesis kurulmasından yana. Arka arkaya gelen bu ÇED izinleri ve başvurular bölgedeki kapasitenin üstünde. Aliağa’da artık yeni tesislere izin verilmemeli, burası doldu.”



