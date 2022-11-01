Aliağa’ya yapılması için onay verilen endüstriyel atık tesisi davalık oluyor

01 Kasım 2022 Salı, 15:42

Aliağa ilçesine kurulması planlanan endüstriyel atık (cüruf) depolama tesisine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘ÇED olumlu’ kararı verildi. İzmir’in yanı sıra, Manisa, Aydın, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa illeri olmak üzere toplam 7 ilden gelen cüruf atıklarını toplayacak tesise karşı çıkan bölge halkı avukatlara vekalet verdi.

Aliağa Çevre Platformu (ALÇEP) yarın (2 Kasım) saat 11.00'de İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması ve projelerin iptal edilmesi amacı ile yöre halkı ile birlikte dava dilekçelerimizi vereceklerini bildirdi.

Yurttaşlar adına ALÇEP tarafından yapılan açıklada, “Artık Yeter! Burada insan yaşıyor. Şirketlerin karı uğruna pervasızca bölgemizi kirletmeyi bırakın ve bize kulak verin. Bizlerin itirazlarını dinlemeden vermiş olduğunuz ÇED olumlu kararınızı bir kez daha gözden geçirin. İlçemizi kirletecek bu projelerin, köylerimizin merası, bal ormanları, yer altı su kaynakları, zeytinliklerimiz, göletimiz ve tarım alanlarının tam ortasına kurulmasına müsaade etmeyecek ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Aliağa dünyanin çöplüğü değildir! Havama suyuma toprağima dokunma” denildi.