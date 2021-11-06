Alibeyköy Barajı'nda suya gömülmüş halde otomobil bulundu
Sultangazi'deki, Alibeyköy Barajı'nda sulara gömülmüş halde otomobil görüldü. İtfaiye dalgıçlarının yaptığı incelemede, içerisinde kimsenin bulunmadığı otomobilin birkaç yıldır barajda olduğu öğrenildi.
Sultangazi Alibeyköy Barajı'na, sabah saatlerinde gelen bir kişi baraj sularına gömülü halde otomobil gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye dalgıçları, baraja dalarak otomobilde inceleme yaptı. İçerisinde kimsenin bulunmadığı otomobilin uzun süredir suyun içerisinde olduğu anlaşıldı. Henüz sudan çıkartılamayan otomobilin çalıntı olduğu tahmin ediliyor.
"ARABALARLA HIRSIZLIK YAPIP SUYUN İÇİNE BIRAKIYORLAR"
Sulara gömülmüş otomobili gören Mehmet Karataş, "Sabah 05.00 saatlerinde buraya geldim. Karşı tarafta 1-2 sene önce suya batmış bir araç varmış. İtfaiye ve polisler hemen geldi. O arabalarla hırsızlık yapıyorlar. Gelip suyun içine bırakıyorlar. Şüphelenip içine bakmaya gittiler. İçinde bir şey bulamamışlar" dedi.
OTOMOBİLİN SUÇ ÖRGÜTÜNE AİT OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Öte yandan geçtiğimiz yıllarda, Alibeyköy Barajı'na atılan, Arap Emrah diye bilinen Emrah S.'nin elebaşı olduğu suç örgütüne ait 8 araç çıkarılmıştı. Bu otomobilin de baraj suları çekildiğinde ortaya çıktığı ve suç örgütüne ait suça karışan ya da çalıntı araçlardan biri olduğu tahmin ediliyor.
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