Alıkoyma, çocuğa cinsel istismar ve darp: O zanlıyla ilgili yeni gelişme!
Bursa'da alıkoyduğu 16 yaşındaki çocuğu darbettiği ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İddiaya göre, Hamza H. (21) tarafından Osmangazi ilçesindeki evlerine zorla getirilerek alıkonan N.G. (16), cinsel istismara uğradı ve farklı tarihlerde darbedildi.
N.G, annesi S.G'nin şikayeti üzerine polis ekiplerince 26 Ağustos'ta alıkonduğu evden kurtarıldı.
Gözaltına alınan Hamza H, "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığını ihlal", "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", "tehdit", "kasten yaralama" ve "eziyet" suçlarından tutuklandı.
Zanlının anne ve babası hakkında da "kasten yaralama" ile "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçlarından işlem başlatıldı.
Hakkında "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" suçlarından yakalama kararı olduğu belirlenen N.G. ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
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