4 yaşındaki çocuğa istismardan takipsizlik verilmişti: 'Darp soruşturmasında ifade alınmadı'

Yayınlanma: 01.09.2023 - 11:56

Güncelleme: 01.09.2023 - 12:08

Denizli’de 10 yıl önce 2 çocuğa nitelikli cinsel istismardan 22 yıl hapis cezası alan ve tutuksuz yargılanan M.O’nun 4 yaşındaki yeğeni A.M.D’ye de istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği geçen ay gündeme gelmişti. A.M.D’nin babası T.D., şüpheli M.O. hakkında da A.M.D’yi darp ettiği iddiasıyla rapor aldı ve ardından suç duyurusunda bulundu. Baba T.D yaklaşık 2 aydır M.O.’nun ifadesinin alınmadığını öne sürdü. Cumhuriyet konuya ilişkin 4 yaşındaki A.M.D’nin babası T.D. ile konuştu.

AKLAMAYA MI ÇALIŞIYORLAR?

Yaşadıklarını anlatan T.D., “Kızımın darp olayı nedeniyle şikayetçi olduğum M.O., ile ilgili savcı tarafından 31 Temmuz tarihinde Dazkırı Cumhuriyet Savcılığı’na şahsın ifadesinin alınması için talimat yazısı yazıldı. Ancak M.O.’nun ifadesi 2 ay geçmesine rağmen alınmadı” dedi.

Konuya ilişkin yetkili mercilerin açıklama yapmamasına değinen T.D., “Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve başta sizin haberleriniz de cinsel istismar konusunun kamuoyuna topluma duyurulmasına ve haberleştirilmesine rağmen Adalet Bakanlığı ve adli mercilerce harekete geçilmediği ve konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Kızımın 4 yıldır cinsel istismar suçundan 22 yıl 6 ay ceza alan bir şahıs ile aynı evde yaşamasına bile bile göz yumulduğu, bu şahsın hala korunmaya ve aklanmaya çalışıldığını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

ADRES DETAYI

T.D eşiyle ayrı yaşadıklarını belirtirken kızı A.M.D'nin eşinin yanında olduğunu ifade etti. Konuya ilişkin çarpıcı bir ayrıntıya da değinen T.D kızının 4 yıldır yaşadığı ve aynı zamanda M.O.’nun da bulunduğu adrese geri verilmemesi, teslim edilmemesi için uğraş verdiğini belirtti. Bu yüzden de gözaltına alındığını öne sürdü. 4 yaşındaki A.M.D ile M.O'nun aynı adreste yaşamaya devam ettiklerini iddia etti.

Fotoğraf: Beyza Kural