Alışveriş dönüşünde faciadan dönüldü
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, önce park halindeki hafif ticari araca, ardından anne ve oğlunun yeni bindiği otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Berat Y. yönetimindeki otomobil, Ereğli-Zonguldak kara yolu Kepez Mahallesi Solak yol ayrımında kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarptı. Ardından, alışverişten dönen Özge M. ve oğlu Toprak M.’nin bulunduğu otomobile çarpan araç, büyük bir paniğe yol açtı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazanın ardından araç sürücüsü Berat Y., yanında bulunan arkadaşı ve çarptığı araçta bulunan anne Özge M. ile 9 yaşındaki oğlu Toprak M. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından 4 kişi taburcu edildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Özge M. ve oğlunun alışverişten çıkıp otomobile bindikten hemen sonra, hareket etmeden araçlarına çarpan otomobilin sebep olduğu kazanın dehşeti gözler önüne serildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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