Aliyev ilk resmi ziyaret için Türkiye'de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ülkesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye geldi.

AA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 23:42
Aliyev ilk resmi ziyaret için Türkiye'de
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde 7 Şubat’ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyareti için Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret, Azerbaycan’da 7 Şubat’ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Sayın Aliyev’in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini teşkil edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 Şubat Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."


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