Alkol ve madde bağımlılığını geçti... Kumar bağımlılığın sorumlusu kim?

Yeşilay’ın son raporuna göre, Türkiye’de kumar oynama yaşı 15’in altına düşerken, 2024 yılında kumar bağımlılığı ilk kez alkol ve madde bağımlılığını geride bıraktı. Bu çarpıcı tablo, bağımlılıkla mücadelenin toplumsal önemini yeniden gündeme taşırken Areda Survey, kumar bağımlılığıyla mücadelede en büyük sorumluluğun kimde olduğunu araştırdı.

TOPLUMUN YARISI AİLEYİ BİRİNCİL SORUMLU GÖRÜYOR

Areda Survey’in Türkiye genelinde 2.570 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre toplumun %44,1’i kumar bağımlılığıyla mücadelede en büyük sorumluluğun aileye, %43,4’ü ise devlete ait olduğunu düşünüyor. Medya ve sosyal medya platformlarını sorumlu görenlerin oranı %12 olurken, okullar (%0,3) ve sivil toplum kuruluşları (%0,2) toplum nezdinde oldukça sınırlı bir etkiye sahip görünüyor.

KADINLAR “AİLE”, ERKEKLER “DEVLET” DİYOR

Cinsiyete göre dağılımda dikkat çekici farklılıklar gözlemlendi. Kadınların %47,9’u kumar bağımlılığıyla mücadelede aileyi birinci sorumlu olarak görürken, erkeklerin %48’i devletin öncelikli sorumluluk taşıdığını düşünüyor.

YAŞA GÖRE SORUMLULUK ALGISI DEĞİŞİYOR

Araştırmaya göre 55 yaş ve üzeri katılımcıların %50,8’i mücadelede en önemli sorumluluğun devlete ait olduğunu belirtti. 35-54 yaş grubunun %45,2’si ve 18-34 yaş grubunun %43,4’ü ise aileyi ön plana çıkarıyor.

Öte yandan gençler, diğer yaş gruplarına göre daha yüksek oranda “medya ve sosyal medya platformları”nı (%17,4) sorumlu tutuyor.

EĞİTİM DÜZEYİ ARTTIKÇA AİLE VURGUSU GÜÇLENİYOR

Eğitim seviyesi yükseldikçe aileye atfedilen sorumluluk oranı da artıyor. Lisans ve üzeri eğitim düzeyine sahip katılımcıların %51,4’ü aileyi birinci sırada sorumlu tutarken, aynı grupta medyaya atfedilen sorumluluk oranı %31,1 olarak ölçüldü.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Araştırma, Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli üzerinden, 30 Eylül – 2 Ekim 2025 tarihleri arasında, CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplam 2.570 kişi ile yapılan çalışma, Türkiye genelini temsil eden örneklem üzerinden yürütüldü.