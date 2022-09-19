Alkollü sürücü 7 araca çarptı, kazayı fark etmedi
Konya’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil 7 araca ve 1 bisikletliye çarparak yoluna devam etti. Kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kazayı fark eden polis ekipleri tarafından durdurulan sürücünün 'Ne oldu abi, niye durdurdunuz?' diye polise tepki verdiği öğrenildi.
Konya’nın Selçuklu ilçesinde seyir halinde olan Yusuf Ü. idaresindeki 54 GB 042 plakalı otomobil, cadde üzerinde park halindeki 4 araca, ardından aynı yönde seyir halinde olan 44 yaşındaki Tercan Akdoğan’ın kullandığı bisiklete, ardından 3 araca çarptı.
Kazayı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli ekipler fark ederek, aracı yaklaşık 1 kilometre ileride durdurdu. Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bisiklet sürücüsü Tercan Akdoğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
'NE OLDU ABİ NİYE DURDURDUNUZ?'
Gözaltına alınan sürücü Yusuf Ü.’nün 1.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kendini durduran ekiplere 'Ne oldu abi, niye durdurdunuz?' diye tepki verdiği öğrenilen alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta ve olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazada hayatını kaybeden Tercan Akdoğan’ın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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