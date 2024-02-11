Alkollü sürücünün 2 motosikletliye çarpma anı kamerada

Yayınlanma: 11.02.2024 - 17:03

Güncelleme: 11.02.2024 - 17:07

Olay, 9 Şubat Cuma akşamı saat 21.30 sularında Kağıthane Çağlayan Mahlalesi, Yıldızhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet üzerinde seyreden Hamza A. ile beraberindeki arkadaşı Cihan B., motosikleti park etmek için durduktan saniyeler sonra 1.80 promil alkollü olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü Kemal K.'in çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Kazada yaralanan Hamza A. ile Cihan B., olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hamza A. ile Cihan B.'nin, hastanedeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildiği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anına ilişkin mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üzerinde oldukları motosikletle Yıldızhan Caddesi'ne gelen Hamza A. ile Cihan B.'nin, motosikleti park etmek için durdukları, akabinde ise Kemal K. idaresindeki 34 AU 5097 plakalı aracın hızlı bir şekilde gelerek motosikletten henüz inen Hamza A. ile Cihan B.'ye yandan çarparak savurduğu görülüyor.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Otomobil sürücüsü Kemal K.'nin, olay sonrasında yapılan alkol muayenesinde 1.80 promil alkollü olduğu ve hakkında 'taksirle yaralama' suçundan işlem yapıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Hamza A. ile Cihan B., olaydan sonra Türkiye Motosiklet Platformu avukatı Tahsin Akbay aracılığıyla otomobil sürücüsü Kemal K.'den şikayetçi oldu. Olaya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan avukat Akbay, müvekkillerinin vücuktlarında kırıkların meydana geldiğini belirterek, şüpheli Kemal K.'nin 1.80 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini kaydetti

"KAST HÜKÜMLERİNCE YARGILANMALI"

Avukat Tahsin Akbay, müvekkillerinin şüpheliden şikayetçi olduklarını belirterek, "Soruşturmanın olay sonrası 'taksirle yaralama' olarak başlatıldığını öğrendik. Bizce akşam saatlerinde yüksek alkolle araç kullanıp çok sayıda araca çarparak duramayıp müvekkillerin yaralanmasına neden olan şüphelinin kast hükümlerince yargılanması gerektiği, bu mümkün değilse en azından 'bilinçli taksir'den ceza verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz" ifadelerini kullandı.