Alkollü yakalanan kadın sürücüden ilginç talep
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki promil alkollü olduğu tespit edilen Betül G. adındaki kadının polisten isteği dikkat çekti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Cerrah kavşağında Betül G., seyir halindeyken otomobilini yol ortasında durdurup, aracından indi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yol kenarında otururken buldukları sürücüye yaptıkları kontrolde 2 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Yürümekte zorluk çeken Betül G., kendisi için sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesini reddetti. Çocuklarının isimlerini söyleyen Betül G., kendisini tutan polis memuruna, "Beni bırakma, bana sarıl. Çocuklarım nerede?" dedi. Daha sonrasında ekiplerin yoğun uğraşı sonucu ambulansa alınan kadın sürücü, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, aracı ise otoparka çekildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyu devi konkordato ilan etti
- Erdoğan'dan 'emekliler' açıklaması
- Can Grubu'ndan 'şimdi ne olacak' sorusuna yanıt!
- Belgrad Ormanları yapılaşmaya mı açılacak?
- Mühimmat fabrikasında patlama
- Özel: Hepimizin vicdanlarını sızlattı
- AKP’ye katılacaklar mı?
- 'Kürt dostlarımız tarafından...'
- 'Erdoğan’ın programıyla ilişkisi var mı?'
- 'Bahçeli efendi yeni uyandı!'