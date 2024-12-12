Alkollü yolcudan polise tehdit: 'Haritadan yer beğenin'

Yayınlanma: 12.12.2024 - 09:31

Güncelleme: 12.12.2024 - 11:07

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde trafik polisleri, durdurdukları bir araçta yaşanan olay nedeniyle zor anlar yaşadı. Aracın sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilirken, yolcu koltuğunda bulunan bir şahıs polis ekiplerine tehdit ve hakaretler savurdu.

Olay, gece saat 04.30 sıralarında Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik ekipleri, seyir halindeyken 16 Y plakalı otomobilden şüphelenerek aracı durdurdu. Yapılan alkol kontrolünde sürücü B.Ç.’nin 0.69 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine araç bağlanmak üzere işlem yapılmaya başlandı.

"HARİTADAN YER BEĞENİN"

Araçta yolcu olarak bulunan ve alkollü olduğu belirtilen Mustafa E., aracın bağlanacağını öğrenince sinirlenerek polis ekiplerine küfür ve hakaret etti. Polislere karşı mukavemet gösteren Mustafa E., "Haritadan yer beğenin", "Savcı tanıdığım var", "Sizin gideceğiniz yer belli oldu" gibi tehditkar ifadeler kullandı. Ayrıca, gazetecinin "Kime küfür ediyorsun?" sorusuna "Polis memuruna" şeklinde yanıt verdi.

Trafik polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Mustafa E., olay yerine çağrılan asayiş ekiplerince gözaltına alındı. Üst aramasında bir bıçak bulunan Mustafa E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Trafik ekipleri, Mustafa E. hakkında şikayetçi oldu.

38 BİN 931 LİRA CEZA KESİLDİ

Olay sonrası, sürücü ve yolcuya çeşitli maddelerden toplamda 38 bin 931 lira para cezası kesildi. Mustafa E.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, bağlanan araç trafikten men edildi.