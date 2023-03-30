Alkollü yolcu saldırdı: THY uçağı acil iniş yaptı

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 15:31

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 15:31

THY'nin TK-54 sefer sayılı Boeing 777-300 ER tipi uçağı 345 yolcusuyla Singapur seferini yapmak üzere saat 02.10'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

TC-JJV kuyruk tescilli uçak Hindistan Hava Sahası'na geldiği sırada, uçakta bulunan ve alkollü olduğu öğrenilen Ukrayna uyruklu bir yolcu kabin ekibiyle tartışmaya başladı.

Kabin ekibine saldıran yolcu daha sonra kendine zarar vermeye başladı.

Uçağın kaptan pilotu, Chennai Havalimanı ile irtibata geçerek durumu bildirdi ve aprona polis ekiplerini istedi.

THY uçağı yerel saatle 14.15'te Hindistan'ın Chennai Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Uçakta olay çıkaran alkollü yolcunun, gözaltına alındığı öğrenildi.

