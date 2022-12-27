'Allah yok' dediği iddiasıyla kuzenini öldürdü: Sanık Doğan besmeleyle uyuşturucu çekip, maktulün kanını birayla temizlemiş!

27 Aralık 2022 Salı, 08:19

Şükrü Kerekli, 22 Mart'ta, Altındağ ilçesi Ulucanlar Caddesi'nde, yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Kerekli'yi öldürdüğü tespit edilen kuzeni Özgür Taylan Doğan, Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalanmıştı. Cinayeti itiraf eden Doğan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı

T24'ün haberine göre; soruşturma sonunda Doğan hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından dava açılmıştı.

'TABANCA İLE ÖLDÜRMEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM'

Doğan, Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde “Her şeyi açık yüreklilikle söylüyorum. Küfrettiği için öldürdüm. Tasarlama kesinlikle yok. Bıçakla değil tabanca ile öldürülmeyi hak ediyordu. Tabanca ile öldürmediğim için pişmanım” demişti.

Davanın son duruşmasında savunma yapan sanık Doğan, kuzeni Kerekli’nin önce halasının evinde sonra arabada "Allah yok" diyerek Allah’a küfür ettiğini, bu nedenle arabayı durdurmasını isteyip “şüphesiz Allah var” diyerek kendisini bıçakladığını söyledi.

'HELAL OLDUĞU İÇİN...'

Olaydan sonra alkol alıp, uyuşturucu kullandığını ancak bunun ayrı bir konu olduğunu öne süren Doğan, “uyuşturucuyu besmele çekip kullandığını, bıçaklama sırasında eline bulaşan maktulün kanını, ‘helal’ olduğu için su ile değil bira ile yıkadığını anlattı.

Son sözü sorulan sanık Doğan ise, “Kızlarım var, onların namus bekçiliğini yapıyorum, bu nedenle tahliye edilmek istiyorum” dedi.

MAHKEME MÜEBBET VERDİ

Daha sonra kararını açıklayan Mahkeme heyeti, Doğan’ın kasten öldürme suçundan müebbet hapsine, nitelikli hırsızlık suçundan da 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanık hakkında iyi hal ve haksız tahrik indirimi de uygulanmadı.