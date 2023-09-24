Alman tedarikçi Agrobay patronunu 'üzecek': 'Soruşturma başlattık'
Bir ayı aşkın süredir hak gasplarına karşı direnen Agrobay işçilerinin sesini Alman basını da duydu. Agrobay Seracılık'ın tedarikçilik yaptığı Lidl isimli market zinciri firması Almanya'da bulunan Tedarik zinirici yasası gereğince soruşturma başlattı.
İzmir’in Bergama ilçesinde bulunan Agrobay Seracılık şirketinin işçileri, işten çıkarılmalara ve hak gasplarına karşı bir aydır eylemlerini sürdürüyor.
Almanya'da Frankfurter Rundschau isimli gazetenin Agrobay seracılık işçilerinin direnişini gündeme getirmesi ve Agrobay'ın Almanya'da bulunan firmalara tedarikçilik yaptığının yazılması üzerine harekete geçen firmanın sözcüsü şu ifadeleri kullandı:
"Agrobay'a karşı örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanması ve adil ücret ile fiziksel ve ruhsal sağlık hakkının kısıtlanmasıyla ilgili olarak şu anda yapılan suçlamalar kurumsal ilkelerimiz ve Davranış Kurallarımızla uyumlu değildir ve bizim için kabul edilemez."
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- Dilan ve Engin Polat nasıl para kazanıyor?
- Nükleer santralı soğutacak su sıcaklığı rekor seviyede
- Dayısından dehşete düşüren sözler!
- 'Bugün Arap olarak uyandık…'
- 'Çok ayıp! Ben olsam atarım onları partiden'
- Eski hakem Bülent Yıldırım'ın acı günü
- Filenin Sultanları namağlup Paris'e gidiyor!
- 'Ekonominin direksiyonuna tam yetkiyle geçecek'
- Ayhan Bora Kaplan’ın servetinin kaynağı ne?