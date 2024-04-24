Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Anıtkabir’i ziyaret etti

Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Anıtkabir'i ziyaret etti.

ANKA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 12:18
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Anıtkabir’i ziyaret etti
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile birlikte Anıtkabir'e geldi. Almanya Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına geçti. 

Steinmeier, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ve Alman bayrağı renklerinin bulunduğu çelengi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine koydu ve saygı duruşunda bulunuldu. 

Steinmeier ve beraberindeki heyet, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. 

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE YAZDI

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Almanya Devlet Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etmekten ve bu devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e derin saygılarımı sunmaktan büyük onur duyuyorum.

O'nun Avrupa'ya bakışı, Almanya ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 100 yıllık derin dostluğun temelini atmıştır. Ülkelerimizin insanları, diğer ülkede daha iyi bir yaşam veya koruma arayan cesur erkek ve kadınların birçok hikayesiyle karakterize edilen derin bir bağ hissetmektedir. Milyonlarca Türk kökenli insan bugün ülkemi zenginleştirmektedir. Bu bağlantılar hazinesi, ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için bir mihenk taşıdır." 


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