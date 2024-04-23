Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Gaziantep'e gitti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İstanbul'dan Gaziantep'e gitti.

DHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 13:27
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Gaziantep'e gitti
Abone Ol google-news

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, harekete öncesi İstanbul Havalimanı'nda bulunan DHL Lojistik merkezini ziyaret etti.

Burada görüşmelerde bulunan Steinmeier daha sonra İstanbul Havalimanı Devlet Konukevi'ne geçti. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100'ncü yılı dolayısıyla Türkiye'ye gelen Steinmeier, özel uçakla saat 12.30'da Gaziantep'e hareket eden etti.

Steinmeier, Gaziantep'ten sonra Ankara'ya geçecek.


Almanya haberleri steinmeier haberleri gaziantep haberleri

İlgili Haberler

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye ziyaretinde Berlin'den götürülen döner ikram edilecek

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye ziyaretinde Berlin'den götürülen döner ikram edilecek
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'de: 3 kenti ziyaret edecek!

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'de: 3 kenti ziyaret edecek!
İlk görüşme İmamoğlu ile... Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da

İlk görüşme İmamoğlu ile... Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul Şişli'de korkunç olay: Aynı AVM'de beş günde ikinci intihar!

İstanbul Şişli'de korkunç olay: Aynı AVM'de beş günde ikinci intihar!
Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?

Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?
Nihat Zeybekçi'yle Yeni Şafak yazarı arasındaki 'İsrail'le ticaret' polemiği devam ediyor: 'Bunun için size hakaret ettim'

Nihat Zeybekçi'yle Yeni Şafak yazarı arasındaki 'İsrail'le ticaret' polemiği devam ediyor: 'Bunun için size hakaret ettim'
Mansur Yavaş koltuğunu otizmli Muhammed’e bıraktı: ‘Mansur dedeye gideceğim’

Mansur Yavaş koltuğunu otizmli Muhammed’e bıraktı: ‘Mansur dedeye gideceğim’
Mermi yutturup, etek giydirmişlerdi: Cezaları belli oldu!

Mermi yutturup, etek giydirmişlerdi: Cezaları belli oldu!
Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle

Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle
ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş son yolculuğuna uğurlandı

ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş son yolculuğuna uğurlandı
Gelinim Mutfakta 23 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 23 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?