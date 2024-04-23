Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Gaziantep'e gitti

Yayınlanma: 23.04.2024 - 13:27

Güncelleme: 23.04.2024 - 13:27

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, harekete öncesi İstanbul Havalimanı'nda bulunan DHL Lojistik merkezini ziyaret etti.

Burada görüşmelerde bulunan Steinmeier daha sonra İstanbul Havalimanı Devlet Konukevi'ne geçti. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100'ncü yılı dolayısıyla Türkiye'ye gelen Steinmeier, özel uçakla saat 12.30'da Gaziantep'e hareket eden etti.

Steinmeier, Gaziantep'ten sonra Ankara'ya geçecek.