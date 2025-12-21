Almanya'da iş insanı Mehmet Kaplankıran'ın villasına silahlı saldırı: 'Daltonlar' bağlantısı mı?

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Almanya genelinde çok sayıda restoran ve oyun salonu bulunan, kamuoyunda “Kürt Mehmet” lakabıyla tanınan iş insanı Mehmet Kaplankıran’ın villasına sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Olayın, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Kaplankıran’ın evin yatak odasında bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Saldırı sırasında Kaplankıran’ın ailesini uyardığı ve durumu polise bildirdiği belirtildi.

20 EL ATEŞ EDİLDİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, polis ekiplerinin ilk tespitlerine göre villaya yaklaşık 20 el ateş edildiği, saldırıda Kaplankıran ve ailesinin yaralanmadığı bildirildi.

DALTONLAR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtilirken, Alman polisi olayın geçtiğimiz aylarda Kaplankıran'ın en yakın isimlerinden Serdar Günay'ın sokak ortasında öldürülmesi ve Daltonlar grubu ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

FAİLLERİ İHBAR EDENLERE 500 BİN EURO ÖDÜL

Saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Kaplankıran, saldırganlara sert sözlerle tepki göstererek, failleri ihbar edenlere 500 bin Euro ödül vereceğini duyurdu.