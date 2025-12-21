Cumhuriyet Gazetesi Logo
Almanya'da iş insanı Mehmet Kaplankıran'ın villasına silahlı saldırı: 'Daltonlar' bağlantısı mı?

Almanya'da iş insanı Mehmet Kaplankıran'ın villasına silahlı saldırı: 'Daltonlar' bağlantısı mı?

21.12.2025 16:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Almanya'da iş insanı Mehmet Kaplankıran'ın villasına silahlı saldırı: 'Daltonlar' bağlantısı mı?

Berlin’de “Kürt Mehmet” olarak tanınan iş insanı Mehmet Kaplankıran’ın villasına düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 20 el ateş edildi, Kaplankıran ve ailesi yara almadı. Alman polisi saldırının Daltonlar grubu ve daha önce yaşanan bir cinayetle bağlantısını araştırırken, Kaplankıran failleri ihbar edenlere 500 bin Euro ödül vadetti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Almanya genelinde çok sayıda restoran ve oyun salonu bulunan, kamuoyunda “Kürt Mehmet” lakabıyla tanınan iş insanı Mehmet Kaplankıran’ın villasına sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Olayın, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Kaplankıran’ın evin yatak odasında bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Saldırı sırasında Kaplankıran’ın ailesini uyardığı ve durumu polise bildirdiği belirtildi.

20 EL ATEŞ EDİLDİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, polis ekiplerinin ilk tespitlerine göre villaya yaklaşık 20 el ateş edildiği, saldırıda Kaplankıran ve ailesinin yaralanmadığı bildirildi. 

DALTONLAR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtilirken, Alman polisi olayın geçtiğimiz aylarda Kaplankıran'ın en yakın isimlerinden Serdar Günay'ın sokak ortasında öldürülmesi ve Daltonlar grubu ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

FAİLLERİ İHBAR EDENLERE 500 BİN EURO ÖDÜL 

Saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Kaplankıran, saldırganlara sert sözlerle tepki göstererek, failleri ihbar edenlere 500 bin Euro ödül vereceğini duyurdu.

İlgili Konular: #Almanya #silahlı saldırı #Villa