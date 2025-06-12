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Almanya'dan bayram tatiline gelen yaşlı çift kazada can verdi!

Almanya'dan bayram tatiline gelen yaşlı çift kazada can verdi!

12.06.2025 15:43:00
Güncellenme:
DHA
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Almanya'dan bayram tatiline gelen yaşlı çift kazada can verdi!

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden İsmail Duman ile eşi Şükran Duman hayatını kaybetti. Yurt dışında yaşayan Duman çiftinin bayram tatili dolayısıyla memleketleri Çay'a geldikleri öğrenildi. Aynı kazada yaralanan 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Çay ilçesine bağlı Cumhuriyet köyü kavşağında önceki gün saat 18.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; A.A.'nın (42) kullandığı otomobil ile kavşaktan çıkış yapan İsmail Duman (70) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada İsmail Duman ve eşi Şükran Duman (66), diğer araç sürücüsü A.A. ve S.A. (23) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü. Dün durumu ağır olan yaralılardan önce Şükran Duman, birkaç saat sonra da eşi İsmail Duman hayatını kaybetti. A.A. ve S.A.'nın sevk edildikleri AFSÜ Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

İsmail ve Şükran Duman çiftinin yıllardır Almanya'da yaşadıkları, bayram tatili dolayısıyla memleketleri Çay ilçesine bağlı Karamık Karacaören beldesine ziyarete geldikleri öğrenildi. Almanya'da yaşayan 4 kız çocuğu olan Duman çiftinin cenazesi dün beldede kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

İlgili Konular: #Almanya #kaza #afyonkarahisar #Bayram tatili

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