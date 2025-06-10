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Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdi, kaza yaptı!

Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdi, kaza yaptı!

10.06.2025 15:55:00
Güncellenme:
DHA
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Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdi, kaza yaptı!

Bursa'da direksiyon başında nöbet geçiren epilepsi hastası Fatih Ç., kazada yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde İnegöl Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren Fatih Ç.'nin (29) kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Fatih Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #Bursa #sürücü #Nöbet

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