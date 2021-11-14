Almanya'da 1912'de kurulan spor kulübü adı "Türkgücü Kirchheim" oldu!
109 yıllık Alman spor kulübünün armasına isim değişikliğiyle birlikte ay ve yıldız da eklendi.
Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki 40 bin nüfuslu Kirchheim beldesinde 1912 yılında kurulan "Turn Gemeinde Kirchheim" amatör spor kulübü ismini "Türkgücü Kirchheim" olarak değiştirdi.
Naziler tarafından 1933 yılında kapatılan ve 1949 yılında tekrar faaliyete geçen kulübün Basın Sözcüsü Habib Aydın, yaptığı açıklamada, 109 yıllık Alman spor kulübünün ismini "Türkgücü Kirchheim" olarak değiştirdiklerini ve bunun kulübe olan desteği arttıracağına inandıklarını dile getirdi.
Aydın, amaçlarının diğer kulüplerde şans bulamayan gençlere milliyetine ve dinine bakılmaksızın eşit şekilde şans vermek ve spor yapma imkanı sunmak olduğunu belirtti.
Yeni sponsorlar bularak kulübü güçlendirmek istediklerini ifade eden Aydın, Okan Elmas'ın başkanlığını yürüteceği kulübün yeni armasında mor ve siyah renklerinin korunduğunu ve armaya Türk bayrağını simgeleyen beyaz zemine ay ve yıldızın eklendiğini vurguladı.
Aydın, kulüplerinde futbol başta olmak üzere diğer spor branşlarında da faaliyet gösterdiklerini kaydetti.
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