Almanya'da düğünü olan polis memuru Schengen'e takıldı: Annem tören için gitti, ben vazgeçtim

Yayınlanma: 31.05.2023 - 20:13

Güncelleme: 31.05.2023 - 21:14

Türk yurttaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere girerken almak zorunda olduğu Schengen vizesi ile ilgili krizler son dönemde daha da artarken, listeye son olarak Almanya'da düğünü olan bir polis memuru eklendi.

Posta'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru A.K.'nın düğünü, Almanya'nın vize engeline takıldı.

ANNESİNE VİZE ÇIKTI

Aylardır düğün hazırlıkları yapan A.K., Almanya'da olan nişanlısı ile hayatlarını birleştirmek üzere Almanya'da yapacakları düğün törenine vize engeli nedeniyle katılamayacak. Polis memuru damadın aynı anda başvuru yapan annesine ise vize verildi.

Yaşadıklarına anlam veremediğini belirten polis memuru A.K., şöyle dedi:

"Aylar öncesinden başladığımız hazırlıklar çöp oldu. Annemle birlikte gitmeyi planladığımız düğün töreni bensiz yapılacak. Almanya'ya annemle birlikte vize başvurusu yaptık. Almanya anneme vize verdi, bana ise vize çıkmadı. Sonrasında Yunanistan'dan VIP vize başvurusu yaptım düğünüme 3 gün kala. Onun da reddedildiğini öğrendim. Annem törene katılmak için Almanya'ya gitti ama ben gidemiyorum. Artık gitmek için başka yol aramaktan da vazgeçtim."