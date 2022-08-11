Almanya'dan 'Abdülhamid Han' açıklaması: Endişeye mahal yok

11 Ağustos 2022 Perşembe, 11:52

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Hebstreit, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hebstreit, geminin faaliyetleri kapsamında şu anda "endişe mahal olmadığını" açıkladı.

Hebstreit, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarına atıftata bulunarak, "Hem Türk hükümeti hem de Türk enerji bakanı, geminin araştırma görevinin kapsamını, Türk deniz yetki alanı sınırları içinde olduğunu duyurdu" dedi.

Hebstreit ayrıca, "Abdülhamid Han sondaj gemisinin, Türk karasularının dışına çıktığına dair hiçbir belirti yok" diyerek, Almanya'nın şu anda "endişe için bir neden görmediğini" söyledi.

'YUNANİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ SORUNLAR İKİ ÜLKE ARASINDA ÇÖZÜLMELİ'

Steffen Hebstreit, Yunanistan ve Türkiye arasındaki ihtilaflı konuların "diyalog" yoluyla iki ülke arasında çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Hebstreit, "Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunlar, mümkünse iki ülke arasında görüşülmesi gerekir" diye konuştu.

Hebstreit, ülkesinin, Türkiye ile ilişkilerine değinerek, iki ülke arasında yapıcı temasların sürdürüldüğünü vurguladı.