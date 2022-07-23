Almanya'dan Türkiye'ye Tahran Zirvesi tepkisi: Erdoğan'ın bu fotoğrafta olması, bir meydan okumadır

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:49

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran Zirvesi'nde çekildikleri fotoğrafta birlikte poz vermesini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ve İbrahim Reisi arasında Tahran'da yapılan bir zirve toplantısında çekilen fotoğraf, üç devlet yetkilisinin el ele tutuşup gülümsediğini gösteriyor.

(Tahran Zirvesi - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan)

Baerbock, fotoğrafa ilişkin olarak "Türk Cumhurbaşkanı'nın bu fotoğrafta olması, kibarca söylemek gerekirse bir meydan okumadır" ifadelerini kullandı.

'FOTOĞRAF ANLAŞILMAZ OLMAKTAN ÖTE'

Annalena Baerbock, NATO üyesi Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya "büyük bir askeri destek" verdiğini ve aynı zamanda Ukrayna'daki tahıl koridorunu güvence altına almak için yapılan son anlaşmada bulunduğunu dile getirdi.

Baerbock, "İşte bu yüzden bu fotoğraf benim için, özellikle de bir NATO üyesi açısından anlaşılmaz olmaktan öte" diye konuştu.

Baerbock ayrıca, "Fotoğraftaki grup, ortak değerlerimiz için bir arada durmamızın ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Çünkü değerlerimize sahip çıkmayan başka aktörler de var ve şüpheye düştüğümüzde onlar da güçlerini birleştiriyorlar" dedi.