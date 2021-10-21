AloTech kalıcı olarak uzaktan çalışmaya geçti

21 Ekim 2021 Perşembe, 15:27

27 ülkede faaliyette olan bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesiyle birlikte geçtiği uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getirdi. Böylece AloTech’in 120 çalışanı, diledikleri şehirden ve ülkeden çalışma fırsatına sahip oldu.

UZAKTAN ÇALIŞMA KARARI ÇALIŞANLARLA BİRLİKTE ALINDI

Yeni çalışma modeliyle daha da güçlendirdiklerini söyleyen AloTech Kurucu Ortağı Cenk Soyak, “Pandemi ile birlikte başladığımız uzaktan çalışma dönemini son derece verimli geçirdik. Bunun üzerine bunu kalıcı hale getirebileceğimizi düşündük. Çalışanlarımızın çok büyük bir oranının bizimle aynı fikirde olması ve hizmet alanımızın son derece elverişli olması nedeniyle bu modele kalıcı olarak geçmeye karar verdik. Geri dönmemek üzere yapılandırdığımız modeli ‘#benneredeysemAloTechorada’ mottomuzla sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.