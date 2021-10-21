AloTech kalıcı olarak uzaktan çalışmaya geçti
Bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, pandeminin başında geçtiği uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getirdi. Daha önce tamamı İstanbul’da olan çalışanlar Türkiye’nin 30 şehrine dağılırken şirketin bazı çalışanlar da aralarında Nijerya ve Venezuela’nın da olduğu ülkelerde yaşıyor.
27 ülkede faaliyette olan bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesiyle birlikte geçtiği uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getirdi. Böylece AloTech’in 120 çalışanı, diledikleri şehirden ve ülkeden çalışma fırsatına sahip oldu.
UZAKTAN ÇALIŞMA KARARI ÇALIŞANLARLA BİRLİKTE ALINDI
Yeni çalışma modeliyle daha da güçlendirdiklerini söyleyen AloTech Kurucu Ortağı Cenk Soyak, “Pandemi ile birlikte başladığımız uzaktan çalışma dönemini son derece verimli geçirdik. Bunun üzerine bunu kalıcı hale getirebileceğimizi düşündük. Çalışanlarımızın çok büyük bir oranının bizimle aynı fikirde olması ve hizmet alanımızın son derece elverişli olması nedeniyle bu modele kalıcı olarak geçmeye karar verdik. Geri dönmemek üzere yapılandırdığımız modeli ‘#benneredeysemAloTechorada’ mottomuzla sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.
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