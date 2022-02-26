Alpay Azap: Maskeden vazgeçmek gibi bir şansımız yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta içinde ertelendiği belirtilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı öncesinde; "Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz" açıklamasını yaptı. Koca'nın açıklamasının ardından, maske takma zorunluluğunun esnetileceğine ilişkin tartışmalar başladı.

Bilim Kurulu'nun eski üyesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, maske takma zorunluluğunun esnetileceğine yönelik tartışmaları ANKA Haber Ajansı'ndan Cansu Timur'a değerlendirdi.

Azap, pandemi bitene kadar maske kullanımına ve mesafe, havalandırma gibi önlemlere devam edilmesi gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi:

"KÖTÜ SONUÇLARA SEBEP OLUR"

"Dünyada tabi çok tartışılan bir konu, artık pandemi için önlemleri gevşetmek hatta maskeleri kaldırmak mümkün müdür? Bazı bunu yapmayı planlayan ülkeler olduğu gazetelere yansıyor.

Şunu bilmek lazım; pandemi bitmeden, hastalık endemik bir hastalığa dönüşmeden, Dünya Sağlık Örgütü pandeminin bittiğini ilan etmeden maskeyi kaldırmak, farmakolojik olmayan önlemler dediğimiz maske, mesafe, havalandırma, kalabalık ortamların engellenmesi gibi önlemleri bir kenarı bırakmak çok kötü sonuçlara sebep olur.

Evet, virüs biraz zayıflamış olabilir, doğru. Ama kendisinden bir önceki varyanttan daha zayıf olsa da ilk ortaya çıkan Çin'deki Vuhan varyantına benzer ölüm oranlarına sahip. Hala gripten daha öldürücü ve üstelik gripten çok daha bulaşıcı. Toplumda bu virüse karşı yeterli bağışıklığı olmayan hala çok sayıda insan var.

Türkiye özelinde baktığımızda Omicron varyantı inaktif virüs aşılarından çok etkilenmediği için, bizde inaktif virüs aşısını olmuş kendisini aşılı kabul eden insanımız var. Özellikle bunlar 65 yaş üzerinde, ileri yaştaki kişiler. Oysa bunlar Omicrona karşı yeterli korumaya sahip değiller. Böylesi bir ortamda maskelerin de kaldırılması, hastalığın daha çok yayılmasına ve bu riskli kişilere bulaşmasına bunlar içerisinden de hayatını kaybedecek kişilerin sayısının artmasına sebep olacaktır.

"DAHA BULAŞICI VARYANTLARA YERİNİ BIRAKABİLİR"

Yapılması gereken bu önlemlere devam ederken daha güçlü aşılarla toplumda aşılanma oranını hızlıca arttırabilmek, böylece virüsün dolaşımını olabildiğince engellemek. Pandeminin en başından beri söylediğimiz gibi, ne kadar çok kişi hastalanırsa virüs de değişmek için o kadar fırsat yakalar. Omicron'un biz zayıflayarak mevsimsel bir hastalığa dönüşmesini çok istiyoruz ama virüs değişime uğradıkça daha da bulaşıcı olan ölümcül hale gelen varyantlara da yerini bırakabilir. Bunu da engelleyebilmek için bizim maskeden vazgeçmek gibi bir şansımız yok.

Türkiye'de pandemiyi yönetmekte olan sağlık otoritesi ve ona danışmanlık vermekte olan bilimsel danışma kurulu da tüm bu verileri göz önünde bulundurarak bu konudaki en uygun kararı alacaktır diye düşünüyoruz."