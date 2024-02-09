Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş saati belli oldu

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş saati belli oldu. Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu kapsülüm 16.30'da iniş yapması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:38
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş saati belli oldu
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı. 48 saat sürmesi beklenen yolculukta kapsülün hava şartlarına bağlı olarak bugün 16.30'da Dünya'ya inmesi öngörülüyor.

 


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