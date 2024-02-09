Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş saati belli oldu
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş saati belli oldu. Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu kapsülüm 16.30'da iniş yapması bekleniyor.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı. 48 saat sürmesi beklenen yolculukta kapsülün hava şartlarına bağlı olarak bugün 16.30'da Dünya'ya inmesi öngörülüyor.
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