Alperen ikinci kulağına kavuştu, 'Çiçeğin sesi var mı' diye sordu

19 Ekim 2022 Çarşamba, 11:57

Fidan Funda (37) ile Köksal Çelik (36) çifti, 4 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen oğulları Alperen'in doğuştan 2 kulağı olmadığını öğrendi. Doğduğundan beri hiçbir sesi duymayan ve konuşamayan Alperen, 4'üncü doğum günü olan 8 Şubat'ta ABD'de sol kulağından operasyon geçirdi.

Valilik onaylı bağış kampanyasında toplanan 103 bin 500 dolar sayesinde 8 Eylül'de sağ kulağından da ameliyat edilen Alperen, şimdi sesleri duyabiliyor. Vücudundan alınan derilerle kulak kepçesi, deliği ve kanalları yapılan Alperen, uzun cümleler kurarak konuşmaya başladı.

'GURUR DUYUYORUM ÇÜNKÜ TÜM TÜRKİYE YANIMIZDAYDI'

Oğlunun iki kulağına kavuşabilmesi için çok gözyaşı döktüğünü ve zaman zaman umutsuzluğa kapıldığını anlatan Fidan Funda Çelik, şöyle konuştu:

"Tedavisi Türkiye'de olmadığı için yurt dışına gitmeye mecburduk. İlk kulak ameliyatımız başarıyla sonuçlandı. 28 desibele kadar duyma oranı var. Artık en ufak sesi bile algılayabiliyor. Tabii ikinci kulağımız için de büyük mücadele verdik. ABD'den yeni geldik, ameliyatımız 9 saat sürdü. Kulaktaki küçük kemikçikler kanaldan çıkarıldı. Sonuç çok iyi. Umut ediyoruz duyması 28 hatta 20 desibellere kadar düşer.

7 ay sonra kontrollerin ardından tamamen iyileşmiş olacağız. Her şey yolunda. Sağ kulağımıza da kavuştuk. Alperen artık 2 kulaklı ve ağlamıyoruz. 4,5 yıl ağladım, oğlumun kulakları yoktu. Dışarda onu gösteriyorlardı. Ama artık o da kendi yaşıtları gibi bir çocuk oldu. Onlar gibi duyabiliyor. Kaçmıyoruz ve 'Hadi eve dönelim' demiyoruz. Gurur duyuyorum çünkü tüm Türkiye yanımızdaydı. Alperen kulağına kavuşsun diye çok destek verdiler. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kulaklarına baktıkça dua ediyorum."

'DERİ PARÇALARIYLA KULAK YAPILDI'

Alperen'in doğduğunda kulaklarının hiç bulunmadığını ve başının yanında sadece et parçası olduğunu dile getiren Çelik, işitme cihazından aldığı desteğin de yetersiz kaldığını söyledi.

3,5 yaşına kadar hiç konuşamayan Alperen'in ilk ameliyatın ardından sesleri duyup, telaffuz etmeye başladığını anlatan Çelik, "Kulak yerleri kapalıydı, delik yoktu. Ama ABD'deki ameliyatların ardından kendi organlarından alınan deri parçaları ile kulak yapıldı. Sadece kıkırdağımıza 3D sistemi yerleştirildi. Fakat diğer deriler kasık bölgesinden alındı. Kulak deliği ve kanalları açıldı" diye konuştu.

'KELİMELERİ NET ÇIKARIP, UZUN CÜMLELER KURABİLİYOR'

Alperen'in tüm sağlıklı çocuklar gibi konuşmaya başladığını anlatan Çelik, "Bizler gibi konuşabiliyor. Başka bir odadan seslendiğimde en ufak sesi bile algılıyor. Bazen oyunlar oynuyoruz. 'Alperen' diye fısıldıyorum. Bana 'Efendim' diye yanıt veriyor. Kelimeleri net çıkarıp, uzun cümleler kurabiliyor. Beraber kitap okuyoruz, beni dinliyor. Hafızası kuvvetli bir çocuk, duyduğunu anında kapıyor. Bana 'Çiçeğin sesi var mı? Onu duymuyorum' dedi. Bazen karıncaların sesi olup, olmadığını merak ediyor. Cihazsız bir şekilde bizler gibi duyuyor. Hep inancım yüksekti. Ama bir ara umutsuzluğa kapıldım. Parayı toparlayamamaktan korktuğum oldu. Valimiz ve basın sayesinde umudum yeşerdi. 103 bin 500 dolar toplandı. Kampanya iki yıl sürdü. Sizler sayesinde sesimiz duyuldu" dedi.