Tasarımıyla farklı görünen kablosuz kulaklık: Nothing Ear (Stick)

05 Ekim 2022 Çarşamba, 10:15

Nothing şirketi OnePlus'ın kurucularından biri olan Carl Pei'nin şirketten ayrıldıktan sonra kurulmuştu. Nothing, farklı tasarım çizgisiyle pazarda kendini hissetirmeye başlarken ilk ürünü kablosuz kulaklık modelini tanıttı. Nothing Ear (1) olarak adlandırılan bu cihaza ilk akıllı telefon modeli Nothing Phone (1) eşlik etmişti. Şirket yeni yaptığı duyurulara göre 26 Ekim'de resmi olarak yeni kablosuz kulaklığını tanıtacak.

STICK ŞEKLİNDE YENİ KULAKLIK

Kulaklık tarafında farklı tasarımlara sahip pek çok cihaz var. Haliyle özellik tarafında fark yaratılmasının yanında tasarım tarafında da bir rekabet var. Huawei'in FreeBuds Lipstick ürünü ile benzerlik taşıyan yeni kablosuz kulaklık ilginç görünümüyle dikkat çekecek gibi duruyor.

Twitter üzerinden paylaşılan görsellerde ise kulaklığın şık tasarımı görülüyor. Silindirik yapıda dizayn edilen cihazın şeffaf yapıda bir kutusu bulunuyor. Cihazın tasarımının ötesinde teknik özellikleri tarafında elimizde pek bir bilgi yok.

Stick olmayan kablosuz kulaklık modelindeki özellikler ise aktif gürültü engelleme özelliği yer alıyordu ve bu özellik açıkken 24 saatlik bir kullanım sunuyordu. Cihaz ANC kapalıyken 36 saate kadar çıkan bir kullanım sunuyor. Yeni kablosuz kulaklık bu özelliklere paralel şekilde olabilir ya da biraz daha gelişmiş olabilir.