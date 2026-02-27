Alsancak Limanı’nı Albayraklar işletecek

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut ve Genel Müdür Yardımcısı Aziz Murat Uluğ’un imzasını taşıyan ve TCDD Genel Müdürlüğü’ne 18 Şubat 2026’da “İzmir Alsancak Limanı’nın Devri ve İşleticinin Faaliyete Başlaması” başlıklı yazı gönderdi.
İzmir Alsancak Limanı’nın işleticiliği, Albayrak Grubu’nun ortakları Muzaffer Albayrak, Mustafa Albayrak, Muhammet Sinan Albayrak’ın 22 Ocak’ta kurduğu İstanbul merkezli Alport Alsancak Liman İşletmeciliği AŞ’ye verildi.
Limanın teslim sürecinin 4 ay içinde tamamlanması beklendiği aktarılan yazıda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZDENİZ’in Yunan adaları seyahati için kullandığı ve kruvaziyer gemilerinin yanaştığı yolcu bölümü sözleşmeden ayrı tutuldu.