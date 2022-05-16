Alt geçide çarpan 'sondaj aracı' ikiye ayrıldı: 2 yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde su sondaj aracı, alt geçide çarptı. Dorse ile sürücü kabininin ayrıldığı kazada sürücü Rıdvan Ezim (27) ile yanındaki babası Şeyhmus Ezim (50) yaralandı.
Kaza, Süleymaniye Mahallesi alt geçidinde meydana geldi. Rıdvan Ezim yönetimindeki 63 09 113 plakalı sondaj aracı, alt geçide çarptı. Sondaj aracının dorsesi ile sürücü kabini, çarpmanın şiddetiyle ikiye ayrıldı.
Sürücü Rıdvan Ezim ile yanında yolcu olarak bulunan babası Şeyhmus Ezim ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, babası ise kaza yerinde tedavi edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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