Alt yapı çalışmasında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi
Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan altyapı çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz borusunu deldi. Doğalgaz sızıntısı yaşanırken, yetkililer vanayı kapatıp akışı keserek boruyu tamir etti.
Tokat'ın Yarahmet Mahallesi Güngör Kaya Caddesi'nde saat 10.45'de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan altyapı çalışması sırasında asfalt kazıma için kullanılan iş makinesi, doğalgaz dağıtım borusunu deldi.
Delinmenin ardından, doğalgazın borudan sızması nedeniyle çevrede panik yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine doğalgaz ekipleri sevk edildi. Belediye çalışanları çevrede güvenlik önlemi alarak gaz sızıntısının yaşandığı bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.
Doğalgaz ekipleri vanayı kapatarak gaz akışını kestikten sonra delinen boru tamir edildi.
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