ALTAY Tankı’nda seri üretim bilmecesi: Seri üretim başladı denmişti...

BMC’nin 5 Eylül’de ALTAY Ana Muharebe Tankı’nın seri üretimine başlandığını duyurmasına karşın; üretim tesislerini önceki gün ziyaret eden Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, tankın çok yakında üretime geçeceğini, üretim hazırlıklarını incelediklerini söyledi. ALTAY Ana Muharebe Tankı’nda seri üretim bilmecesi sürüyor. 2007’de ortaya çıkan projeyi Koç Holding’e bağlı OTOKAR üstlenmiş, ancak ilerleyen yıllarda seri üretim ihalesi BMC’ye verilmişti. Siyasette de tartışmalara konu olan tankla ilgili 5 Eylül’de, “Seri üretim başladı” açıklaması gelmişti.

‘SERİ ÜRETİME BAŞLADIK’

O gün Anadolu Ajansı’nda yayımlanan haberde BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Türkiye’nin 100 yıllık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve ALTAY Tankı’nın seri üretimine başladıklarını” söyledi. Tosyalı, “Geçen sene ramazan ayında temelini attığımız tank fabrikamız Allah’a çok şükür artık seri üretime başladı” sözlerini kullandı. Haberin başlığı da, “ALTAY Tankı’nın seri üretimini ilk kez Anadolu Ajansı görüntüledi” şeklindeydi.

‘ÇOK YAKINDA ÜRETİME GEÇECEK’

Aynı tesisleri önceki gün ise, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ziyaret etti. Görgün, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Altay Ana Muharebe Tankı’nın üretim hazırlıklarını sahada inceledik, teknik değerlendirmelerde bulunduk. Milletimizin uzun yıllardır özlemini duyduğu Altay Tankı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çizilen vizyon doğrultusunda, çok yakında bu tesislerde üretime geçecek” dedi. Görgün’ün mesajı, seri üretimin henüz başlamadığını ortaya çıkardı.