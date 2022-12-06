Altay taraftarına Denizli deplasmanı da yasak

06 Aralık 2022 Salı, 11:46

Spor Toto 1. Lig’de taraftarlarının neden olduğu olaylar sebebiyle zor günler geçiren Altay’a Denizli deplasmanı da yasaklandı. Sakaryaspor deplasmanında işaret fişeği ile rakip takım taraftarına saldıran siyah-beyazlılar geçen hafta da Gürsel Aksel Stadı'nda oynana Göztepe derbisinde tribün olaylarına neden oldu. Altay tribünlerden atılan işaret fişeği sonucu Göztepe taraftarı Mehmet Çakır yaranmasıyla başlayan olayların ardından 23. dakikada derbi tatil edildi. Olayların ardından Altay'a 6 maç, Göztepe'ye ise 4 maç seyircisiz oynama cezası geldi. Altay, geçen hafta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynadığı Dyorex Boluspor maçına taraftarından yoksun çıktı.

DENİZLİ VALİLİĞİ’NDEN YASAK

Bu hafta Ege derbisinde Denizlispor'a konuk olacak Altay'da taraftarlara bu kez de deplasman yasağı geldi. Denizli İl Güvenlik Kurulu, cumartesi günü Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakada misafir takım seyircisinin stada alınmamasına karar verdi. Denizlispor Kulübü de yaptığı resmi açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 30.11.2022 tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda Spor Toto 1'in Lig’in 17'nci haftasında 10 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Altaş Denizlispor - Altay karşılaşmasına misafir takım seyircisi alınmayacaktır. Ayrıca aynı toplantıda alınan kararla sadece bu maçta geçerli olmak üzere sadece Denizlispor logolu passolig kartlara bilet satışı yapılabilecektir" dedi.