Altay’da oyuncular alacakları için kulübe ihtar çekti!

28 Aralık 2022 Çarşamba, 16:28

Zor günler geçiren Altay’da son haftalarda gelen olumsuz haberlere bir yeni eklendi. Göztepe derbisinde hükmen mağlup sayılan ve daha sonra Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için 3 puanı silinen siyah-beyazlılarda, bu kez de oyuncular kulübe ihtarname çekti.

Edinilen bilgilere göre; siyah-beyazlı formayı terleten iki oyuncu ikinci yarı hazırlık kampı öncesinde alacaklarını temin edebilmek için kulübe ihtarname gönderdi.

Geçtiğimiz günlerde de maddi konulardan dolayı sıkıntılar yaşadığı Eric Björkander’e ödeme yapıp oyuncu ile arasındaki pürüzleri gideren İzmir temsilcisi, yine kaynak bularak ihtar gönderen bu iki oyuncuya da ödeme yapıp kampta huzurlu bir ortam sağlamanın peşinde.

İsimleri açıklanmayan oyuncuların takımda mutlu olduğu, kamp öncesinde ödeme yapılması için ihtar gönderdikleri bildirildi.