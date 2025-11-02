Alternatif güzergahlar açıklandı: İstanbul Maratonu için bazı yollar trafiğe kapalı

İstanbul Valiliği daha önce yaptığı duyuruda, 2 Kasım Pazar günü saat 03.00 ve 06.00 itibarıyla maraton güzergâhları ve bağlantılı birçok noktanın program bitimine kadar trafiğe kapatılacağını bildirmişti.

Kapanan yollara karşılık alternatif güzergâhlar da valilik tarafından paylaşıldı.

Saat 03.00'te kapatılan yollar arasında;

Güney Zincirlikuyu Ayrımı, Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası, Ünalan-Ataşehir-Sabiha Gökçen ayrımları, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılımı, Barbaros Bulvarı'nın D-100 katılımları, Sait Çiftçi varyantı, Kısıklı Caddesi Altunizade köprü katılımları, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü, Tophanelioğlu katılımı ve Ataşehir Kızıl Begonya Sokak bağlantıları yer aldı.

Valilik tarafından oluşturulan alternatif yollar kapsamında;

Büyükdere - Balmumcu / Levent - Sarıyer ayrımı, Çamlıca bağlantı yolu, Ünalan - Ataşehir - Çamlıca aksı, Yıldız Posta - Esentepe yönü, Beşiktaş yönü ve Sarıyer istikameti mecburi yönlendirme noktaları olarak belirlendi.

Saat 06.00'da trafiğe kapanacak güzergâhlar ise şöyle sıralandı:

Rauf Orbay Caddesi'nin Florya ve Yenikapı yönleri, Sahil Kennedy Caddesi'nin Unkapanı-Bakırköy arası, Ankara Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Alemdar Caddesi, Divanyolu, Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü), Reşadiye Caddesi (Sirkeci sahil yolu), Galata Köprüsü (iki yönlü), Avrasya Tüneli (çift yönlü), Havuzlu Kavşak alt geçidi ve Sultanahmet Atmeydanı çevresindeki tüm bağlantı yolları.

Belirlenen alternatif güzergâhlar ise:

Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni Havalimanı Caddesi, Eski Havalimanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve D-100 Karayolu olarak açıklandı.