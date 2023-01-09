Alternatif tıp uzamanı evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 09.01.2023 - 15:02

Güncelleme: 09.01.2023 - 15:02

Denizli'nin Pamukkale İlçesi Ulus Caddesi üzerinde bulunan apartmanda alternatif tıp uzmanı olduğu iddia edilen İzzet Yüzbaş (55), randevu verdiği hastalarının gelmesi üzerine kendisine ulaşılamadı. Durumundan şüphelenilen Yüzbaş’ın yakınları çilingir yardımı ile içeri girdi. Yüzbaş’ın yerde yatarken cansız bedeniyle karşılaşan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontroller sonucu İzzet Yüzbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonucu Yüzbaş’ın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

(İzzet Yüzbaş)

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Yüzbaş’ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.