Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu: Komşularına en son bunu demiş...

06 Ocak 2023 Cuma, 13:18

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2304 Sokak’taki bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan İlyas Obuz’dan bir süredir haber alamayan yakınları, bugün sabah saatlerinde pencereden içeri baktı.

KOMŞULAR FARK ETTİ

Obuz'un salondaki koltukta hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, komşudaki yedek anahtarla girdikleri evde, Obuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bunun üzerine adrese polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili polis inceleme başlattı.

KOMŞULARINA EN SON BUNU DEMİŞ...

Obuz'un bir süre önce sıtma rahatsızlığı geçirdiği ve son olarak komşularına "Üşüyorum" dediği ortaya çıktı. Obuz'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.