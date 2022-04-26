Altı muhalefet partisinin kurduğu Seçim Güvenliği Komisyonu toplanıyor

26 Nisan 2022 Salı, 19:57

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatını imzalayan 6 siyasi partinin genel başkanları geçtiğimiz pazar günü Demokrat Parti Genel Merkezi’ndeki iftar yemeğinde üçüncü kez bir araya gelmişti. Bir önceki buluşmada alınan seçim ve sandık güvenliği konusunda alınan ortak çalışma kararının ardından ‘Seçim Güvenliği Komisyonu’ kurulacağı açıklanmıştı.

Üçüncü buluşmanın ardından komisyonun çalışmalara başlayacağı duyuruldu. Komisyonun, ilk toplantısını yarın saat 15:00’da Gelecek Partisi’nde yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Komisyonda; CHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti adına Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez, Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı ve sözcüsü İdris Şahin, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün yer alacak.

ÜSTÜN: KOMİSYON SEÇİM BİTENE KADAR ÇALIŞMALARINI YÜRÜTEBİLİR

ANKA Haber Ajansı’nın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, “İlk toplantıda genellikle şunlar oluyor. Bu komisyonun yol haritası belirleniyor. Gündem maddelerinin çerçevesi belirleniyor. Alt başlıklar, ana başlıklar konuşuluyor. Daha çok ilk toplantılarda bunlar konuşuluyor. Muhtemelen bunlar olacaktır” bilgisini verdi.

Üstün, “Toplantıdan sonra rapor ortaya çıkacaktır. O da dediğim gibi hemen bugün olacak iş değil. O toplantıların ilerledikçe işte konulara geçildikçe bir rapor ne zaman çıkar bir ayda mı iki ay da mı üç ayda mı onu bilemem tabi yani” diye konuştu.

Seçimlere kadar komisyonun çalışmalarına devam edebileceğini belirten Üstün, “Bu komisyon muhtemelen seçimlere kadar hep var olacaktır muhtemelen. Çünkü, seçim süreci ve seçim güvenliği ile alakalı bir komisyon. Seçim güvenliğine daha çok ağırlık vereceğiz ve seçimin sağlıklı bir şekilde yürümesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız, bu çalışmalar bunu yürütecek. O bakımdan komisyon seçim bitene kadar çalışmalarını yürütür gibime geliyor” ifadelerini kullandı.

Üstün, çalışma takvimine ilişkin de “Her hafta periyodik olur mu bilemiyorum, araya bir bayram giriyor bakın şimdi. Yani ihtiyaçlar çerçevesinde toplanır ama tam bir periyod olur mu, bunların hepsini 15 günde bir ay da bir ya da haftada bir toplanır bunlar hep zaten yarın ortak karar vereceğiz” dedi.

“GÖRÜŞMELER MECLİS’TE DEĞİL, PARTİLERDE YAPILACAK”

Görüşmelerin TBMM’de yapılmayacağını vurgulayan Üstün, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem direk Meclis ile çok alakalı bir konuydu onun için Meclis’te yaptı bu toplantıları. Şimdi ise bu toplantılar daha çok partide yapılacak. Partilerde yapılacak. Sırası geldikçe hangi partinin ev sahipliğinde yapılacaksa o partide yapılacak” şeklinde konuştu. Üstün, “Toplantıların periyodu içeriği görüşmelere göre belirlenecek” diye ekledi.