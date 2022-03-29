Altı lider, iktidarın yeni düzenlemelerle kurduğu ‘tuzakları’ bozmak için anlaştı

29 Mart 2022 Salı, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ahlatlıbel Zirvesi ve Bilkent Deklarasyonu sonrasında önceki gün üçüncü kez bir araya geldi.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre liderler zirvesinin ana gündem maddesini AKP ve MHP’nin hazırladığı, TBMM Anayasa Komisyonu’nundan bir gecede geçirilen Seçim Yasası teklifi oluşturdu. Liderlerin, “Seçim Yasası teklifi, altı partinin birlikte çalışmasının yarattığı bir korkunun sonucu. Saray, seçimi kaybedeceğini görüyor. Birlikte çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek. İlk seçimde demokrasiden yana olanlar olarak kazanacağız” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. Ayrıca yasa teklifinin “altı partinin ortaklığını bozmaya yönelik bir hamle” olarak değerlendirildiği vurgulanan zirvede, “Türkiye otoriter, popülist bir tek adam yönetimiyle karşı karşıya. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında kural tanımaz, keyfi bir iktidar var. Bu iktidar kutuplaşmadan besleniyor. Bizler, ülkeyi kutuplaştırmadan çıkartmak zorundayız” yorumlarının yapıldığı öğrenildi.

YENİ ÇALIŞMA GRUBU

Seçim Yasası teklifindeki “tuzakları bozmak” için genel başkan yardımcılarının da bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmaları kararı aldıkları kaydedildi. Artık oyların kabul edilmemesi nedeniyle oy kayıplarını önlemek için neler yapılabileceğinin kurmaylar tarafından konuşulacağı, bir tek oy kaybı bile yaşanmaması için il il değerlendirmeler yapılabileceği belirtildi. Ayrıca “Anayasa değişikliği yapacak Meclis çoğunluğunu kazanmak, Cumhurbaşkanlığı’nı kazanmak kadar önemli” değerlendirmesinin yapıldığının da altı çizildi.

Bilkent Deklarasyonu’ndan sonra altı partinin genel başkan yardımcıları da bir araya geldi. CHP’li Muharrem Erkek, Saadet Partili Bülent Kaya, DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, İYİ Partili Şenol Sunat, Gelecek Partili Nedim Yamalı ve Demokrat Parti’li Serhan Yücel’in katılımıyla gerçekleştirilen güçlendirilmiş parlamenter sistemin geçiş sürecine yönelik çalışmalara devam edileceği öğrenildi.

"TÜRKİYE’Yİ KARANLIKTAN ÇIKARTACAĞIZ"

Liderler, zirve sonrasında ortak imzalı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Geçtiğimiz ay yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdik ve birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan Seçim Kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Milletimizin bilmesini isteriz ki demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecek. Bizler, Türkiye’yi karanlık günlerden çıkartma kararlılığı içerisindeyiz.”