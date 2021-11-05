Altı partiden oluşan muhalefet kanadı Anayasa Mahkemesi’nin yapısını görüşecek

05 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Muhalefet masası, “yeni sistemin” ana ilkelerini belirlediği haftalık toplantılarda “yargı” başlığına geldi. Bir sonraki toplantıda muhalefetin gündem maddelerinden biri, Anayasa Mahkemesi (AYM) olacak. Altı parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “kapatılmasına” yönelik çağrıda bulunduğu AYM’nin “güçlendirilmesini” öngörüyor. Geçmişte yerel mahkemenin, AYM’de alınan, “CHP’li vekil Enis Berberoğlu’na ilişkin ‘hak ihlali’ kararına direnmesinden” yola çıkan muhalefet, benzer şekilde “AYM kararlarına karşı direniş gösteren hâkimlere yaptırım uygulanmasını” görüşecek.

Altı muhalefet partisinin yürüttüğü ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin ana ilkelerinin yazılı hale getirildiği muhalefet masası, çalışmalarını yargı ana başlığı altında sürdürüyor. CHP’den Muharrem Erkek, İYİ Parti’den Bahadır Erdem, Saadet Partisi’nden Bülent Kaya, Demokrat Parti’den Bülent Şahinalp, DEVA Partisi’nden Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi’nden Ayhan Sefer Üstün’ün katıldığı son toplantıda Hâkim ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yeni yapılanmasına ilişkin ilkelerden bazıları belirlendi. Muhalefet temsilcileri, kurulun “hâkimler” ve “savcılar” olarak ikiye bölünmesini kararlaştırdı. Mevcut sistemde “HSK’ye başkanlık eden Adalet Bakanı’nın bu yetkisinin sınırlandırılmasında” görüş birliğine varıldı. Edinilen bilgiye göre, “Adalet Bakanı, ikiye bölünecek olan yapının sadece Savcılar Kurulu kısmında yer alacak. Hâkimler Kurulu’nda ise bakanın dahli bulunmayacak.”

‘BERBEROĞLU’ KARARI

Muhalefet masası, HSK’ye yönelik ilkelerin ardından gelecek hafta yargının AYM tarafında yapılması öngörülen düzenlemeleri masaya yatıracak. Muhalefet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir süredir, “kapatılması” yönünde çağrıda bulunduğu AYM’yi “güçlendirmeyi” hedefliyor. Edinilen bilgiye göre, “yerel mahkemenin, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun başvurusu üzerine AYM’nin aldığı hak ihlali kararına direnmesi” ve bu yöndeki benzer örnekler, “AYM’nin güçlendirilmesine” ilişkin ilkeyi muhalefet masasına taşıdı. Bu kapsamda muhalefet partileri, “AYM kararlarına karşı direnen hâkimlere yaptırım uygulanmasına” ilişkin görüşü tartışacak. Altı muhalefet partisinin bu başlıkta uzlaşması durumunda ise “AYM kararlarına karşın kendi kararlarını değiştirmeyen yerel mahkemelerdeki hâkimlere yaptırım uygulanması” öngörülecek. Öte yandan “Cumhurbaşkanının AYM’ye üye atama yetkisinin tamamen kaldırılması ya da çok sınırlı hale getirilmesi” konusunda muhalefet temsilcilerinin görüş birliğine vardığı öğrenildi.