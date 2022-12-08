Altı yaşında evlilik skandalı buzdağının görünen yüzü oldu!
Son dakika... Türkiye, İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in altı yaşındaki kızını evlendirmesinin ortaya çıkmasıyla dehşeti yaşarken, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, skandal rakamları bir kez daha gündeme taşıdı. Foggo, 2020 yılında 8 bin 271 kız çocuğunun doğum yaptığını ifade etti.
CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, TÜİK'in rakamlarına dayanarak, gelişmiş bir ülkede infial yaratması beklenen rakamları bir kez daha gündeme taşıdı. Foggo, 2020 yılında 8 bin 271 kız çocuğunun doğum yaptığını söyledi.
Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına konuk olan Hace Foggo şunları anlattı:
* 2021 yılında 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının toplam evlenmeler içindeki oranı yüzde 2.3.
* Yine 2019'da 5-14 yaş aralığında 53 bin kız çocuğunun eğitime devam etmeme sebebi eğitim masraflarını ödeyememesi. Bu da TÜİK'in rakamları.
* Yoksulluk en çok çocukları, içlerinde de kız çocuklarını vuruyor. Bu rakamlar gerçekten açıklansa çok daha yüksek rakamlar olduğunu göreceksiniz.
DOĞUM KONTROL
Pandemide Aile Sağlığı Merkezleri'ndeki doğum kontrol haplarının, prezervatiflerin, iğnelerin kaldırıldığını anlatan Hacer Foggo, "Bu kadınlar istedikleri zaman bunları ücretsiz alıyorlardı. Bunu tamamen ortadan kaldırdılar ve ihaleye çıkmadılar. Bu şu ana kadar sürüyor. Bunlar çok pahalı olduğu için de alamıyorlar ve doğum oranı arttı" dedi.
Diyarbakır'da ve başkaca illerdeki gördüğü vakaları aktaran Foggo, "Yetersiz beslenmeden kaynaklı düşük kilolu çocuklar doğuyor" ifadelerini kullandı.
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