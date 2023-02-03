Altılı masa İzmir buluşması için komisyon kurulacak
CHP İzmir İl Yönetim Kurulu haftalık olağan kurul toplantısında Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tevfik Türk, altı masayı oluşturan partilerin liderlerini İzmir’de buluşturacak olan program olduğunu dile getirerek “Millet iktidarı için son derece önemli bir buluşma Şubat ayı içinde İzmir’e gerçekleştirilecek” dedi.
CHP İzmir İl Yönetim Kurulu haftalık olağan kurul toplantısını, il başkanı Şenol Aslanoğlu başkanlığında yaptı. Yönetim kurulunun gündeminde ilçelerden sorumlu il yöneticilerinin belirlenmesi, sandık ve sandık örgütlenmesi sunumu ve öbek eğitimleri değerlendirme raporu vardı.
CHP İzmir’de geçen hafta yapılan kurul toplantısında görevlendirmeler tamamlanmış ve il yönetim kurulu üyelerinin yeni görevleri kamuoyu ile paylaşılmıştı. Yapılan son kurul toplantısıyla da yöneticilerin sorumlu oldukları ilçeler belirlendi.
Toplantıda, Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tevfik Türk, il yönetimine üye sayıları, sandık atamaları ve avukat örgütlenmesi başlıkları altında bir sunum gerçekleştirdi. Yönetimde İl Eğitim Sekreteri Ahmet İlhan Akaltun tarafında da öbek çalışmaları koordinasyon değerlendirme raporu sunumu gerçekleştirildi.
YILDIZ: HEM SAHAYI HEM DE ÖRGÜTLENMEYİ GÖRÜŞTÜK
Yönetim kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Yıldız, göreve gelir gelmez çalışmaya koyulduklarını belirterek, zamanla yarıştıklarını ve il yönetim kurulunda alınan her kararın, planlanan her çalışmanın bu yarışta tüm örgüte avantaj sağlaması için çaba sarf ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi;
“Yönetim kurulu toplantımızda hem sahaya hem de kendi örgütlenmemize ilişkin konuları görüştük. Bugün ilçelerden sorumlu il yönetim kurulu üyelerimizi belirledik. Ayrıca bilişimden sorumlu başkan yardımcımız ve il eğitim sekreterimiz, yönetim kurulumuza yapılan çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirdi. İl başkan yardımcılarımız, toplamda 1294 mahalle ve 1701 sandık da sandık ve sandık güvenliği ile ilgili örgütlenmelerin tamamlandığını ve bu konu ile ilgili eğitimlerin devam ettiği bilgilerini paylaştı. Ayrıca bugün alınan kararla il başkanlığımız bünyesinde hemşehri iletişim masası kurulması kararlaştırıldı. Böylece sadece vatandaşlarımızın sorun ve önerilerini dinleyerek, ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlayacak bir masa ve telefon hattı oluşturulacak.”
ALTILI MASA ZİYARETLERİ
Yıldız, yönetim kurulu toplantısının bir diğer gündeminin de, Altılı Masayı oluşturan partilerin liderlerini İzmir’de buluşturacak olan program olduğunu dile getirerek “Millet iktidarı için son derece önemli bir buluşma Şubat ayı içinde İzmir’e gerçekleştirilecek. Altılı Masa’nın liderleri İzmir’de bir araya gelecekler ve ortak bir program dahilin de İzmirlilerle buluşacaklar. Yönetim kurulumuzda programın oluşturulması ve gerekli çalışma ve görüşmelerin yürütülmesi için bir komisyon kurmaya karar verdik. Hem bizler hem de İzmir için son derece önemli bu buluşmaya eksiksiz hazırlanmak için titiz bir çalışma yürüteceğiz. Bu konuda da ilerleyen günlerde kamuoyu ile gelişmeleri paylaşacağız” diye konuştu.
HANGİ YÖNETİCİ HANGİ İLÇEDEN SORUMLU OLDU?
2. BÖLGE İLÇELERİ
ALİAĞA - EROL MUTLU
BAYRAKLI - LEMAN TUNUS
FOÇA - LEMAN TUNUS
BAYINDIR - HAFİZE ÖZKIR
BEYDAĞ - HAFİZE ÖZKIR
KİRAZ - HAFİZE ÖZKIR
BERGAMA - TEVFİK TÜRK
KINIK - TEVFİK TÜRK
DİKİLİ - GONCA ALTINSOY
KARŞIYAKA - AHMET DOĞUKAN GÜL
KEMALPAŞA - EMİNE IŞIK DOĞUSOY
MENEMEN - HARUN ATALAYMAN
ÖDEMİŞ - İNANÇ NURLU
TİRE - İNANÇ NURLU
BORNOVA - POLAT MANDUZ
ÇİĞLİ - MÜNİR SİRHAN ÖZEN
1. BÖLGE İLÇELERİ
URLA - CELAL YILDIZ
KARABURUN - AHMET YILDIZ
BUCA - AHMET YILDIZ
GAZİEMİR - NURDAL KARAKARTAL
ÇEŞME - CEM ŞAHVERDİ
SEFERİHİSAR - CEM ŞAHVERDİ
BALÇOVA - ÖZGÜR ÇAĞLAR AKOVA
GÜZELBAHÇE - ŞULE KAVAK
KARABAĞLAR - ONUR TEMİZ
KONAK - MÜBERRA TAMAY HEPAĞIR
NARLIDERE - ARDA IŞIK
SELÇUK - MEHMET ŞAN
MENDERES - ALİ İHSAN YILDIZ
TORBALI - GÖRKEM DUMAN
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