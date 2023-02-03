Altılı masa İzmir buluşması için komisyon kurulacak

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:42

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 09:42

CHP İzmir İl Yönetim Kurulu haftalık olağan kurul toplantısını, il başkanı Şenol Aslanoğlu başkanlığında yaptı. Yönetim kurulunun gündeminde ilçelerden sorumlu il yöneticilerinin belirlenmesi, sandık ve sandık örgütlenmesi sunumu ve öbek eğitimleri değerlendirme raporu vardı.

CHP İzmir’de geçen hafta yapılan kurul toplantısında görevlendirmeler tamamlanmış ve il yönetim kurulu üyelerinin yeni görevleri kamuoyu ile paylaşılmıştı. Yapılan son kurul toplantısıyla da yöneticilerin sorumlu oldukları ilçeler belirlendi.

Toplantıda, Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tevfik Türk, il yönetimine üye sayıları, sandık atamaları ve avukat örgütlenmesi başlıkları altında bir sunum gerçekleştirdi. Yönetimde İl Eğitim Sekreteri Ahmet İlhan Akaltun tarafında da öbek çalışmaları koordinasyon değerlendirme raporu sunumu gerçekleştirildi.

YILDIZ: HEM SAHAYI HEM DE ÖRGÜTLENMEYİ GÖRÜŞTÜK

Yönetim kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Yıldız, göreve gelir gelmez çalışmaya koyulduklarını belirterek, zamanla yarıştıklarını ve il yönetim kurulunda alınan her kararın, planlanan her çalışmanın bu yarışta tüm örgüte avantaj sağlaması için çaba sarf ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi;

“Yönetim kurulu toplantımızda hem sahaya hem de kendi örgütlenmemize ilişkin konuları görüştük. Bugün ilçelerden sorumlu il yönetim kurulu üyelerimizi belirledik. Ayrıca bilişimden sorumlu başkan yardımcımız ve il eğitim sekreterimiz, yönetim kurulumuza yapılan çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirdi. İl başkan yardımcılarımız, toplamda 1294 mahalle ve 1701 sandık da sandık ve sandık güvenliği ile ilgili örgütlenmelerin tamamlandığını ve bu konu ile ilgili eğitimlerin devam ettiği bilgilerini paylaştı. Ayrıca bugün alınan kararla il başkanlığımız bünyesinde hemşehri iletişim masası kurulması kararlaştırıldı. Böylece sadece vatandaşlarımızın sorun ve önerilerini dinleyerek, ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlayacak bir masa ve telefon hattı oluşturulacak.”

ALTILI MASA ZİYARETLERİ

Yıldız, yönetim kurulu toplantısının bir diğer gündeminin de, Altılı Masayı oluşturan partilerin liderlerini İzmir’de buluşturacak olan program olduğunu dile getirerek “Millet iktidarı için son derece önemli bir buluşma Şubat ayı içinde İzmir’e gerçekleştirilecek. Altılı Masa’nın liderleri İzmir’de bir araya gelecekler ve ortak bir program dahilin de İzmirlilerle buluşacaklar. Yönetim kurulumuzda programın oluşturulması ve gerekli çalışma ve görüşmelerin yürütülmesi için bir komisyon kurmaya karar verdik. Hem bizler hem de İzmir için son derece önemli bu buluşmaya eksiksiz hazırlanmak için titiz bir çalışma yürüteceğiz. Bu konuda da ilerleyen günlerde kamuoyu ile gelişmeleri paylaşacağız” diye konuştu.

HANGİ YÖNETİCİ HANGİ İLÇEDEN SORUMLU OLDU?

2. BÖLGE İLÇELERİ

ALİAĞA - EROL MUTLU

BAYRAKLI - LEMAN TUNUS

FOÇA - LEMAN TUNUS

BAYINDIR - HAFİZE ÖZKIR

BEYDAĞ - HAFİZE ÖZKIR

KİRAZ - HAFİZE ÖZKIR

BERGAMA - TEVFİK TÜRK

KINIK - TEVFİK TÜRK

DİKİLİ - GONCA ALTINSOY

KARŞIYAKA - AHMET DOĞUKAN GÜL

KEMALPAŞA - EMİNE IŞIK DOĞUSOY

MENEMEN - HARUN ATALAYMAN

ÖDEMİŞ - İNANÇ NURLU

TİRE - İNANÇ NURLU

BORNOVA - POLAT MANDUZ

ÇİĞLİ - MÜNİR SİRHAN ÖZEN

1. BÖLGE İLÇELERİ

URLA - CELAL YILDIZ

KARABURUN - AHMET YILDIZ

BUCA - AHMET YILDIZ

GAZİEMİR - NURDAL KARAKARTAL

ÇEŞME - CEM ŞAHVERDİ

SEFERİHİSAR - CEM ŞAHVERDİ

BALÇOVA - ÖZGÜR ÇAĞLAR AKOVA

GÜZELBAHÇE - ŞULE KAVAK

KARABAĞLAR - ONUR TEMİZ

KONAK - MÜBERRA TAMAY HEPAĞIR

NARLIDERE - ARDA IŞIK

SELÇUK - MEHMET ŞAN

MENDERES - ALİ İHSAN YILDIZ

TORBALI - GÖRKEM DUMAN